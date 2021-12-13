"Ох**ть, мента положили!" Массовое избиение 5 патрульных в Харькове попало на видео

Экипаж полиции стал объектом для двух группировок, устроивших массовую драку на Журавлевке

В сеть выложили видео резонансного избиения пяти патрульных в Харькове, которые приехали разнимать массовую драку на улице Героев Труда, но стали жертвами сами.

Подробности истории рассказали в облуправлении полиции.

Известно, что ЧП случилось в ночь на 12 декабря в Киевском районе города. Разнимать хулиганов, дерущихся близ Журавлевки, прибыл экипаж из 5-ти копов. Но они не только не смогли угомонить агрессоров, но и стали их жертвами. Видео, снятое очевидцами, разлетелось по сети.

Внимание! На видео присутствует насилие и нецензурная лексика (исключительно для людей старше 18 лет).

Информации о пострадавших среди хулиганов нет, а вот пятерых полицейских с различными травмами увезли в неотложку.

По факту "Угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц" задержали 7 человек в возрасте от 19 до 50 лет. Санкция статьи предполагает до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, в Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате происшествия один из них погиб, а второй попал в реанимацию.

Погибшим оказался капитан Артур Ерохин. У него остались жена и двое детей. Нападавших нашли и задержали, самому старшему из них всего 19 лет, а еще трое и вовсе не достигли совершеннолетия.