"Ох**ти, мента поклали!" Масове побиття 5 патрульних у Харкові потрапило на відео
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Екіпаж поліції став об’єктом для двох угруповань, які влаштували масову бійку на Журавлівці
У мережу виклали відео резонансного побиття п’ятьох патрульних у Харкові, які приїхали рознімати масову бійку на вулиці Героїв Праці, але стали жертвами самі.
Подробиці історії розповіли у облуправлінні поліції.
Відомо, що НП сталася у ніч на 12 грудня у Київському районі міста. Рознімати хуліганів, що билися поблизу Журавлівки, прибув екіпаж із 5-ти копів. Але вони не тільки не змогли вгамувати агресорів, а й стали їх жертвами. Відео, зняте очевидцями, розлетілося по мережі.
Увага! На кадрах є насильство і нецензурна лексика (виключно для людей старше 18 років).
Інформації про постраждалих серед хуліганів немає, а ось п’ятьох поліцейських із різними травмами відвезли і лікарню.
За фактом "Загрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, вчиненого групою осіб" затримали 7 чоловіків віком від 19 до 50 років. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення. Розслідування продовжується.
Нагадаємо, у Чернігові в ніч на 2 жовтня група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. Внаслідок пригоди один із них загинув, а другий потрапив у реанімацію.
Загиблим виявився капітан Артур Єрохін. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Нападників знайшли і затримали, найстаршому з них лише 19 років, а ще троє зовсім не досягли повноліття.
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