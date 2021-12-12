У Харкові побили п’ять копів, які приїхали рознімати бійку: подробиці та відео

Імовірно, початковою причиною бійки стала суперечка між двома жінками

У ніч із 12 на 13 грудня у Київському районі Харкова сталася масштабна бійка між двома групами хлопців. Дісталося і поліцейським, які приїхали на виклик, щоб розняти забіяк.

Подробиці повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області та місцевих Telegram-каналах.

Очевидці стверджують, що інцидент стався у районі пляжу Журавлівка. На це вказує й інформація від поліцейських, які стверджують, що бійку було зафіксовано на вулиці Героїв праці.

Цікаво, що у соцмережах розповідають про початкову причину такої події. Вона полягає в особистому конфлікті між двома неназваними жінками, які почали сильно сперечатися між собою. Незабаром за кожну з "прекрасних дам" вирішила заступитись група хлопців, одні з яких нібито навіть виявилися футбольними фанатами.

Поліцейські прибули на пригоду в розпал бійки, тож не дивно, що на свої спроби закликати до порядку вони отримали лише агресію у відповідь.

Оповідання очевидців

Внаслідок зіткнень постраждали п’ятеро копів. Інформація не підтверджена, але, ймовірно, перед побиттям залили очі перцевим балончиком. Наразі правоохоронці перебувають під опікою медиків.

На допомогу колегам приїхало кілька десятків екіпажів поліції. Відомо про сімох затриманих учасників бійки. Скільки вдалося втекти, зараз з’ясовує слідство.

До речі, останнім часом поліцейські дедалі частіше страждають від нападу на виклики. Раніше "Телеграф" вже розповідав, що раніше під час бійки в нічному клубі Херсона поліцейські побилися прямо посеред танцполу. Тим часом на Сумщині копа вдарив п’яний, коли той намагався затримати його.