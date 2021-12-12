Укр

В Харькове избили пятерых копов, приехавших разнимать драку: подробности и видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Пострадавшие полицейские пытались утихомирить хулиганов Новость обновлена 12 декабря 2021, 13:53
Пострадавшие полицейские пытались утихомирить хулиганов

Предположительно, изначальной причиной драки стали разборки между двумя женщинами

В ночь с 12 на 13 декабря в Киевском районе Харькова произошла масштабная драка между двумя группами парней. Досталось и полицейским, которые приехали на вызов, чтобы разнять драчунов.

Подробности сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области и местных Telegram-каналах.

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел в районе пляжа Журавлевка. На это указывает и информация от полицейских, которые утверждают, что драка была зафиксирована на улице Героев труда.

Интересно, что в соцсетях рассказывают об изначальной причине такого происшествия. Она заключается в личном конфликте между двумя неназванными дамами, которые начали сильно спорить между собой. Вскоре за каждую из "прекрасных дам" решила заступиться группа парней, одни из которых якобы даже оказались футбольными фанатами.

Полицейским прибыли на происшествие в самых разгар драки, поэтому неудивительно, что на свои попытки призвать к порядку они подверглись избиению.

Рассказы очевидцев
Рассказы очевидцев

В результате столкновений пострадало пятеро полицейских. Информация не подтверждена, но, вероятно, перед избиением им залили глаза перцовым баллончиком. Сейчас правоохранители находятся на попечении медиков.

На подмогу коллегам приехало несколько десятков экипажей полиции. Известно о семерых задержанных участников драки. Скольким удалось сбежать, сейчас выясняет следствие.

К слову, в последнее время полицейские все чаще страдают от нападения на вызовах. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что прежде во время драки в ночном клубе Херсона полицейские подрались прямо посреди танцпола. Тем временем на Сумщине полицейского ударил пьяный, когда тот пытался его задержать.

Теги:
#Харьков #Полиция #Драка
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