В ночном клубе Херсона произошла массовая драка с участием копов: момент попал на видео

В больницу попали трое пострадавших. У них переломы, ушибы и травмы черепа.

В ночном клубе Херсона произошла стычка между молодыми парнями. Ее участниками стали полицейские. Инцидент произошел в заведении "Зефир".

Об этом сообщает телеграм-канал "Спрут".

Ночной клуб находится на улице Перекопской 158, А. В ночь с пятницы на субботу там проводилась дискотека, на которой подрались две группы парней. Согласно сообщениям — это были представители полиции и Нацкорпуса.

Клуб на карте Херсона

По последним данным в результате драки пострадали трое — у них закрытая черепно-мозговая травма, переломы лицевых костей (нос и челюсть), а также ушибы мягких тканей. В сети также выложили видео с камер наблюдения.

Полицейские в тот вечер в клубе находились не на службе и были не в форме. Сообщается, что нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Сведения в ЕРДР внесены по статье "хулиганство".

В соцсетях Херсона в инциденте обвиняют правоохранителей и считают, что им "хотели снять корону". Также утверждают, что в клубе часто проводят гулянки.

Ранее "Телеграф" писал, что менее месяца назад Днепр всколыхнула массовая ночная драка на Набережной — в ход пошли отвертки и автомат Калашникова.