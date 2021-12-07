В ночном клубе Херсона произошла массовая драка с участием копов: момент попал на видео
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В больницу попали трое пострадавших. У них переломы, ушибы и травмы черепа.
В ночном клубе Херсона произошла стычка между молодыми парнями. Ее участниками стали полицейские. Инцидент произошел в заведении "Зефир".
Об этом сообщает телеграм-канал "Спрут".
Ночной клуб находится на улице Перекопской 158, А. В ночь с пятницы на субботу там проводилась дискотека, на которой подрались две группы парней. Согласно сообщениям — это были представители полиции и Нацкорпуса.
По последним данным в результате драки пострадали трое — у них закрытая черепно-мозговая травма, переломы лицевых костей (нос и челюсть), а также ушибы мягких тканей. В сети также выложили видео с камер наблюдения.
Полицейские в тот вечер в клубе находились не на службе и были не в форме. Сообщается, что нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Сведения в ЕРДР внесены по статье "хулиганство".
В соцсетях Херсона в инциденте обвиняют правоохранителей и считают, что им "хотели снять корону". Также утверждают, что в клубе часто проводят гулянки.
Ранее "Телеграф" писал, что менее месяца назад Днепр всколыхнула массовая ночная драка на Набережной — в ход пошли отвертки и автомат Калашникова.
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