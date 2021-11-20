Стрельба из Калашникова, ножи и отвертки: в Днепре произошла массовая драка (фото, видео)

На место прибыли более 10 патрульных авто и скорые.

Ночью в Днепре жителей на Сичеславской Набережной сначала напугала стрельба, а затем сирены скорых и полиции. Возле отеля "Днепропетровск" произошла драка между двумя компаниями молодых людей.

Об этом сообщает сайт "Информатор".

Драка началась около двух часов ночи 20 ноября. Открыли стрельбу из автомата Калашникова в воздух. В ход шли кулаки, отвертки и, как сообщается, ножи.

Полиция прибыла на место драки

Оружие на месте драки

Место драки оцепили правоохранители

Конфликт начался между двумя компаниями в ресторане. Два парня из разных групп вышли в туалет и там подрались — сообщают в соцсетях. Один из них вызвал на подмогу по одним данным друзей, по другим родителей. На выходе из ресторана началась драка и стрельба.

Перестрелка и поножовщина в Днепре обошлись без серьезных травм. Участники отделались ушибами, порезами, синяками и ссадинами. Утихомиривать конфликтующих прибыли 11 авто полиции, помощь пострадавшим оказали четыре бригады скорых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаеве из ружья застрелили бизнесмена. Женщина, которая по первоначальным данным была с ним, разыскивается как фигурантка расследования.