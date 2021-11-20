Укр

Стрельба из Калашникова, ножи и отвертки: в Днепре произошла массовая драка (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Скорые на месте ЧП Новость обновлена 20 ноября 2021, 11:33
Скорые на месте ЧП

На место прибыли более 10 патрульных авто и скорые.

Ночью в Днепре жителей на Сичеславской Набережной сначала напугала стрельба, а затем сирены скорых и полиции. Возле отеля "Днепропетровск" произошла драка между двумя компаниями молодых людей.

Об этом сообщает сайт "Информатор".

Драка началась около двух часов ночи 20 ноября. Открыли стрельбу из автомата Калашникова в воздух. В ход шли кулаки, отвертки и, как сообщается, ножи.

Полиция прибыла на место драки
Полиция прибыла на место драки
Оружие на месте драки
Оружие на месте драки
Место драки оцепили правоохранители
Место драки оцепили правоохранители

Конфликт начался между двумя компаниями в ресторане. Два парня из разных групп вышли в туалет и там подрались — сообщают в соцсетях. Один из них вызвал на подмогу по одним данным друзей, по другим родителей. На выходе из ресторана началась драка и стрельба.

Перестрелка и поножовщина в Днепре обошлись без серьезных травм. Участники отделались ушибами, порезами, синяками и ссадинами. Утихомиривать конфликтующих прибыли 11 авто полиции, помощь пострадавшим оказали четыре бригады скорых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаеве из ружья застрелили бизнесмена. Женщина, которая по первоначальным данным была с ним, разыскивается как фигурантка расследования.

Теги:
#Драка #Днепр #Стрельба
Скорые на месте ЧП
Днепр
Стрельба из Калашникова, ножи и отвертки: в Днепре произошла массовая драка (фото, видео)
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