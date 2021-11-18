Укр

В Николаеве застрелили бизнесмена: последние детали и фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Место преступления оцепила полиция Новость обновлена 18 ноября 2021, 08:44
Место преступления оцепила полиция

Полиция расследует дело по статье "Умышленное убийство".

В Николаеве вечером 17 ноября на улице Сенной произошла стрельба. В результате действий неизвестного злоумышленника на месте погиб местный строитель, бизнесмен Игорь Плиндык, еще одного человека ранило, его личность не озвучивается. 

Об этом сообщает местная полиция. 

Как случилось преступление

Трагедия произошла после восьми вечера. Соседи рассказали, что бизнесмен приехал не один — его сопровождала девушка. Убийца поджидал их во дворе — он открыл огонь из охотничьего ружья, попав не только в Плиндыка, но и в черную Audi, на которой он приехал. Плиндык пытался убежать от нападавшего, но тот добил его возле подъезда. 

Тело погибшего
Тело погибшего
Следы картечи на авто
Следы картечи на авто

Что говорит полиция

Полиция нашла предполагаемое орудие убийства — во дворах на куче листьев, за несколько кварталов от места трагедии обнаружили ружье, на нем была, предположительно, кровь. На месте работали кинологи, криминалисты, группа экспертов. В Николаеве ввели спецоперацию. Открыто дело по уголовной статье "Умышленное убийство". 

Вероятное орудие убийства
Вероятное орудие убийства
Криминалисты работали на месте преступления
Криминалисты работали на месте преступления

Имя убитого сообщают местные СМИ. По данным из открытых источников, имя погибшего совпадает с основателем строительной компании, которая среди прочего занималась проведением газа в села и возведением жилых и нежилых зданий. 

Оцепление на месте преступления
Оцепление на месте преступления

Ранее "Телеграф" писал, что за убийство патрульного на Лугащине задержали его сослуживца

Теги:
#Николаев #Убийство #Бизнесмен
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