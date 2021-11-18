У Миколаєві застрелили бізнесмена: останні деталі та фото

Поліція розслідує справу за статтею "Умисне вбивство".

У Миколаєві увечері 17 листопада на вулиці Сінній сталася стрілянина. Внаслідок дій невідомого зловмисника на місці загинув місцевий будівельник, бізнесмен Ігор Пліндик, ще одну людину поранило, його особа не озвучується.

Про це повідомляє місцева поліція.

Як стався злочин

Трагедія сталася після восьмої вечора. Сусіди розповіли, що бізнесмен приїхав не один – його супроводжувала дівчина. Вбивця чекав їх на подвір’ї — він відкрив вогонь з мисливської рушниці, потрапивши не лише до Пліндика, а й до чорної Audi, на якій він приїхав. Пліндик намагався втекти від нападника, але той добив його біля під’їзду.

Тіло загиблого

Сліди картечі на авто

Що каже поліція

Поліція знайшла ймовірне знаряддя вбивства — у дворах на купі листя, за кілька кварталів від місця трагедії виявили рушницю, на ній була, ймовірно, кров. На місці працювали кінологи, криміналісти, група експертів. У Миколаєві запровадили спецоперацію. Відкрито справу за кримінальною статтею "Умисне вбивство".

Ймовірне знаряддя вбивства

Криміналісти працювали на місці злочину

Ім’я вбитого повідомляють місцеві ЗМІ. За даними з відкритих джерел, ім’я загиблого збігається із засновником будівельної компанії, яка серед іншого займалася проведенням газу в села та зведенням житлових та нежитлових будівель.

Опалення на місці злочину

Раніше "Телеграф" писав, що за вбивство патрульного на Лугащині затримали його товариша по службі.