На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі

З’ясовуватиме всі деталі вбивства Держбюро розслідувань.

У Рубіжному Луганській області 16 листопада знайшли тіло патрульного. Олександра Фахруддінова вбили на території колишнього ліцею. Цю будівлю орендує управління патрульної поліцієї. Підозрюваного затримали — ним виявився колега загиблого. Слідство вестиме ДБР.

Про це повідомляє Нацполіція.

Прохід до будівлі обгородили стрічкою

Що відомо про злочин

Тіло знайшли в адміністративній будівлі. Докази на місці трагедії свідчать, що смерті патрульного передувала боротьба. На тілі загиблого — сліди бійки та вогнепальне поранення. Зловмисник також забрав його зброю.

Що відомо про загиблого

Олександру Фахруддінову було 24 роки. Чотири з них він служив патрульним на Луганщині. Колеги згадують його як надійну та чесну людину.

Кого затримали

Для того, щоб затримати ймовірного вбивцю патрульного, у місті вводили спецплан "Сирена". Затриманий — колега загиблого Фахруддінова. Порушено справу за статтею 115 за умисне вбивство.

На місці вбивства працювали кінологи та експерти криміналісти

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