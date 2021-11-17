На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі
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З’ясовуватиме всі деталі вбивства Держбюро розслідувань.
У Рубіжному Луганській області 16 листопада знайшли тіло патрульного. Олександра Фахруддінова вбили на території колишнього ліцею. Цю будівлю орендує управління патрульної поліцієї. Підозрюваного затримали — ним виявився колега загиблого. Слідство вестиме ДБР.
Про це повідомляє Нацполіція.
Що відомо про злочин
Тіло знайшли в адміністративній будівлі. Докази на місці трагедії свідчать, що смерті патрульного передувала боротьба. На тілі загиблого — сліди бійки та вогнепальне поранення. Зловмисник також забрав його зброю.
Що відомо про загиблого
Олександру Фахруддінову було 24 роки. Чотири з них він служив патрульним на Луганщині. Колеги згадують його як надійну та чесну людину.
Кого затримали
Для того, щоб затримати ймовірного вбивцю патрульного, у місті вводили спецплан "Сирена". Затриманий — колега загиблого Фахруддінова. Порушено справу за статтею 115 за умисне вбивство.
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