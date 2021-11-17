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На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На місці вбивства працювали співробітники різних відомств Новина оновлена 17 листопада 2021, 09:09
На місці вбивства працювали співробітники різних відомств

З’ясовуватиме всі деталі вбивства Держбюро розслідувань.

У Рубіжному Луганській області 16 листопада знайшли тіло патрульного. Олександра Фахруддінова вбили на території колишнього ліцею. Цю будівлю орендує управління патрульної поліцієї. Підозрюваного затримали — ним виявився колега загиблого. Слідство вестиме ДБР.

Про це повідомляє Нацполіція.

Прохід до будівлі обгородили стрічкою
Прохід до будівлі обгородили стрічкою

Що відомо про злочин

Тіло знайшли в адміністративній будівлі. Докази на місці трагедії свідчать, що смерті патрульного передувала боротьба. На тілі загиблого — сліди бійки та вогнепальне поранення. Зловмисник також забрав його зброю.

Що відомо про загиблого

Олександру Фахруддінову було 24 роки. Чотири з них він служив патрульним на Луганщині. Колеги згадують його як надійну та чесну людину.

Кого затримали

Для того, щоб затримати ймовірного вбивцю патрульного, у місті вводили спецплан "Сирена". Затриманий — колега загиблого Фахруддінова. Порушено справу за статтею 115 за умисне вбивство.

На місці вбивства працювали кінологи та експерти криміналісти
На місці вбивства працювали кінологи та експерти криміналісти

Раніше "Телеграф" писав, що вдова мера Кривого Рогу зробила заяву, щоб убезпечити себе після смерті його брата.

Теги:
#Рубіжне #Патрульний #Вбивство
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