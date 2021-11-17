На Луганщине патрульный убил 24-летнего коллегу: фото, видео, все детали

Выяснять все детали убийства будет Госбюро расследований.

В Рубежном Луганской области 16 ноября нашли тело патрульного. Александра Фахруддинова убили на территории бывшего лицея. Это здание арендует управление патрульной полиции. Подозреваемого задержали — им оказался коллега погибшего. Следствие будет вести ГБР.

Об этом сообщает Нацполиция.

Проход к зданию огородили лентой

Что известно о преступлении

Тело нашли в административном здании. Улики на месте трагедии свидетельствуют, что смерти патрульного предшествовала борьба. На теле погибшего — следы драки и огнестрельное ранение. Злоумышленник также забрал его оружие.

Что известно о погибшем

Александру Фахруддинову было 24 года. Четыре из них он служил патрульным на Луганщине. Коллеги вспоминают его как надежного и честного человека.

Кого задержали

Для того, чтобы задержать вероятного убийцу патрульного в городе вводили спецплан "Сирена". Задержанный — коллега погибшего Фахруддинова. Открыто дело по статье 115 за умышленное убийство.

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