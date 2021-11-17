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На Луганщине патрульный убил 24-летнего коллегу: фото, видео, все детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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На месте убийства работали сотрудники разных ведомств Новость обновлена 17 ноября 2021, 09:09
На месте убийства работали сотрудники разных ведомств

Выяснять все детали убийства будет Госбюро расследований.

В Рубежном Луганской области 16 ноября нашли тело патрульного. Александра Фахруддинова убили на территории бывшего лицея. Это здание арендует управление патрульной полиции. Подозреваемого задержали — им оказался коллега погибшего. Следствие будет вести ГБР. 

Об этом сообщает Нацполиция. 

Проход к зданию огородили лентой
Проход к зданию огородили лентой

Что известно о преступлении

Тело нашли в административном здании. Улики на месте трагедии свидетельствуют, что смерти патрульного предшествовала борьба. На теле погибшего — следы драки и огнестрельное ранение. Злоумышленник также забрал его оружие. 

Что известно о погибшем

Александру Фахруддинову было 24 года. Четыре из них он служил патрульным на Луганщине. Коллеги вспоминают его как надежного и честного человека. 

Кого задержали

Для того, чтобы задержать вероятного убийцу патрульного в городе вводили спецплан "Сирена". Задержанный — коллега погибшего Фахруддинова. Открыто дело по статье 115 за умышленное убийство. 

На месте убийства работали кинологи и эксперты криминалисты
На месте убийства работали кинологи и эксперты криминалисты

Ранее "Телеграф" писал, что вдова мэра Кривого Рога сделала заявление, чтобы обезопасить себя после смерти его брата. 

Теги:
#Рубежное #Патрульный #Вбивство
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