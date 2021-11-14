Вдова мэра Кривого Рога Павлова сделала громкое заявление, чтобы обезопасить себя и сына (видео)

Женщина попыталась обезопасить себя и сына Юрия от "случайной" смерти

Елена Павлова, супруга покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова, не верит в случайность сразу трех смертей за последние три месяца в своей семье. Женщина записала видео, в котором заверила: ни она, ни её сын Юрий суицида не планируют.

Ролик уже распространился по украинским Telegram-каналам.

По словам Елены Павловой, за три месяца по различным и якобы не связанным между собой причинам в её семье погибло трое взрослых мужчин. Речь идет о непосредственно её супруге Константине, которого подозревают в самоубийстве, его родного брата Андрея и кузена Бориса. Последний, к слову, тоже якобы покончил с собой — но не застрелился, как именитый родственник, а повесился.

Никто из мужчин не был старше 50 лет, поэтому естественность смерти Елена Павлова исключает. Зато, похоже, абсолютно уверена в вероятной организации убийства.

"После третьей смерти я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего сына Юры нет смертельных болезней, — заявила на камеру вдова Константина Павлова. — Мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством".

Также женщина акцентировала внимание на том, что у них исправно работают газовый котел, электропроводка и даже тормоза в машине.

Таким образом Елена Павлова попробовала "обезопасить" себя и своего сына от вероятного покушения на жизнь. Судя по всему, женщина уверена, что на их семью ведется "охота", и поэтому пытается привлечь внимание общественности.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в хитросплетениях трагедий, произошедших в семье Павловых за последнее время.