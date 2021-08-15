Названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога

В воскресенье, 15 августа, в своем доме в селе Вольном был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. В полиции говорят, что самоубийство является основной версией его гибели.
Об этом рассказал "Политике Страны" глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"По результатам осмотра трупа сотрудником СМЭ, предварительная версия суицид", - сказал он.
Вместе с тем он отметил, что правоохранители еще не получили доступ к камерам наблюдения.
Он также отметил, что говорил с Павловым в пятницу и указал, что тот был в хорошем настроении.
"По голосу ничего не предвещало беды. Но мы же не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - добавил Резниченко.
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