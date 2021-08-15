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Названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога

Названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 15 августа, в своем доме в селе Вольном был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. В полиции говорят, что самоубийство является основной версией его гибели. 

Об этом рассказал "Политике Страны"  глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"По результатам осмотра трупа сотрудником СМЭ, предварительная версия суицид", - сказал он. 

Вместе с тем он отметил, что правоохранители еще не получили доступ к камерам наблюдения. 

Он также отметил, что говорил с Павловым в пятницу и указал, что тот был в хорошем настроении. 

"По голосу ничего не предвещало беды. Но мы же не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - добавил Резниченко.

Напомним, "Телеграф" собрал все самые важные новости о смерти Павлова. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кривой Рог, Константин Павлов, Валентин Резниченко.
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