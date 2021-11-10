Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога: первые детали

50-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о смерти его двоюродного брата Бориса Павлова.

Об этом проинформировал телеграм-канал "СВОИ | Кривой Рог" со ссылкой на свои источники.

В сообщении отмечается, что он повесился.

"По предварительной информации, о суициде Бориса Павлова сообщила в полицию его гражданская супруга. Покойному было около 50 лет, он тяжело болел", — отметили в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, Константин Павлов был найден мертвым в своем доме 15 августа. Судя по записям с камер наблюдений, он застрелился из карабина "Сайга".

Его похоронили 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

После смерти Павлова мэром города был назначен бывший глава Днепропетровской ОГА Юрий Вилкул.

18 октября появилась информация о том, что был также найден мертвым родной брат Павлова Андрей. Накануне он жаловался, что плохо себя чувствует и просил товарища купить ему воды.

Ранее "Телеграф" собрал всю известную информацию об Андрее и Константине Павловых.