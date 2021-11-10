Укр

Найден мертвым двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога: первые детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
329
Борис Павлов Новость обновлена 10 ноября 2021, 15:54
Борис Павлов

50-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Чреда трагедий в семье застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова продолжается. В этот раз стало известно о смерти его двоюродного брата Бориса Павлова.

Об этом проинформировал телеграм-канал "СВОИ | Кривой Рог" со ссылкой на свои источники.

В сообщении отмечается, что он повесился.

"По предварительной информации, о суициде Бориса Павлова сообщила в полицию его гражданская супруга. Покойному было около 50 лет, он тяжело болел", — отметили в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, Константин Павлов был найден мертвым в своем доме 15 августа. Судя по записям с камер наблюдений, он застрелился из карабина "Сайга".

Его похоронили 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

После смерти Павлова мэром города был назначен бывший глава Днепропетровской ОГА Юрий Вилкул.

18 октября появилась информация о том, что был также найден мертвым родной брат Павлова Андрей. Накануне он жаловался, что плохо себя чувствует и просил товарища купить ему воды.

Ранее "Телеграф" собрал всю известную информацию об Андрее и Константине Павловых.

Теги:
#Кривой Рог #Константин Павлов
За что убили Николая Балабатько?
Киев
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За что убили Николая Балабатько?
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Многие города сохраняют онлайн обучение.
Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния