Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился два месяца назад: известны детали

Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым.

Брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым.

Источник "Телеграфа" в мэрии города сообщил, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Андрея Юрьевича Павлова видели живым сегодня утром. Тело обнаружил около 16:30 друг скончавшегося.

Мужчине было 46 лет, сейчас на месте работают правоохранители во главе с начальником криворожской полиции Валерием Лютым, которые устанавливают все детали происшествия.

Предварительно установлено, что мужчина утром звонил своему знакомому и просил привезти кефира и воды, поскольку перепил накануне и чувствовал себя плохо.

Как сообщалось ранее, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в своем доме 15 августа. Правоохранители не исключают, что он мог покончить с жизнью из-за проблем на рабочем месте.

Известно, что за три месяца до его гибели в здание мэрии наведывались с обысками правоохранители.