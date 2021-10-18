Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился два месяца назад: известны детали
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Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым.
Брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым.
Источник "Телеграфа" в мэрии города сообщил, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти.
Андрея Юрьевича Павлова видели живым сегодня утром. Тело обнаружил около 16:30 друг скончавшегося.
Мужчине было 46 лет, сейчас на месте работают правоохранители во главе с начальником криворожской полиции Валерием Лютым, которые устанавливают все детали происшествия.
Предварительно установлено, что мужчина утром звонил своему знакомому и просил привезти кефира и воды, поскольку перепил накануне и чувствовал себя плохо.
Как сообщалось ранее, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в своем доме 15 августа. Правоохранители не исключают, что он мог покончить с жизнью из-за проблем на рабочем месте.
Известно, что за три месяца до его гибели в здание мэрии наведывались с обысками правоохранители.
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