Укр

Момент смерти мэра Кривого Рога попал на камеры наблюдения (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Момент смерти мэра Кривого Рога попал на камеры наблюдения (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 17:34
Константин Павлов

В сети показали видео момента гибели мэра Кривого Рога.

Камера наблюдения засняла момент гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Соответствующая видеозапись была обнародована в телеграм-канале "Черти Кривого Рога".

На нем видно, что Павлов сидел на пороге своего дома спиной к выходу, прислонившись головой к двери. После этого камера фиксирует, как он упал на спину.

Стоит отметить, что плохое качество записи и ракурс съемки не позволяет увидеть все детали произошедшего.

Напомним, о смерти мэра Кривого Рога стало известно 15 августа. Тогда его сопартиец из "ОПЗЖ" Вадим Рабинович заявил, что Павлова убили.

Впрочем, другие видеозаписи с места происшествия показывают, что мэр перед смертью неоднократно подставлял ствол карабина к сердцу, а затем убирал, кроме того он много курил и с кем-то переписывался по телефону.

Позже в его доме были найдены инструкции по кормлению животных, но вот предсмертная записка так найдена и не была.

Похороны Павлова состоятся 19 августа, до тех пор в Кривом Роге объявлен траур.

Больше деталей о случившемся можно прочитать в соответствующем материале "Телеграфа" по этой ссылке

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