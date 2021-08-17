Момент смерти мэра Кривого Рога попал на камеры наблюдения (видео)

В сети показали видео момента гибели мэра Кривого Рога.

Камера наблюдения засняла момент гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Соответствующая видеозапись была обнародована в телеграм-канале "Черти Кривого Рога".

На нем видно, что Павлов сидел на пороге своего дома спиной к выходу, прислонившись головой к двери. После этого камера фиксирует, как он упал на спину.

Стоит отметить, что плохое качество записи и ракурс съемки не позволяет увидеть все детали произошедшего.

Напомним, о смерти мэра Кривого Рога стало известно 15 августа. Тогда его сопартиец из "ОПЗЖ" Вадим Рабинович заявил, что Павлова убили.

Впрочем, другие видеозаписи с места происшествия показывают, что мэр перед смертью неоднократно подставлял ствол карабина к сердцу, а затем убирал, кроме того он много курил и с кем-то переписывался по телефону.

Позже в его доме были найдены инструкции по кормлению животных, но вот предсмертная записка так найдена и не была.

Похороны Павлова состоятся 19 августа, до тех пор в Кривом Роге объявлен траур.

Больше деталей о случившемся можно прочитать в соответствующем материале "Телеграфа" по этой ссылке