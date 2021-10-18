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Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Поліція Новина оновлена 18 жовтня 2021, 19:34
Поліція

Брат загиблого мера Кривого Рогу знайдений мертвим.

Брат застрелився мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій знайдений мертвим.

Джерело "Телеграфа" в мерії міста повідомив, що на тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.

Андрія Юрійовича Павлова бачили живим сьогодні вранці. Тіло виявив близько 16:30 знайомий померлого.

Чоловікові було 46 років, зараз на місці працюють правоохоронці на чолі з начальником криворізької поліції Валерієм Лютим, які встановлюють всі деталі події.

Попередньо встановлено, що чоловік вранці дзвонив своєму знайомому і просив привезти кефіру і води, оскільки перепив напередодні та відчував себе погано.

Як повідомлялося раніше, мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку 15 серпня. Правоохоронці не виключають, що він міг покінчити з життям через проблеми на робочому місці.

Відомо, що за три місяці до його загибелі в будівлю мерії навідувалися з обшуками правоохоронці.

Теги:
#Кривий Ріг #Помер #Костянтин Павлов
Поліція
Кривий Ріг
Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поліція
Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі
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