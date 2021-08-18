Слід мільярда гривень в смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Нещодавно в мерії Кривого Рогу проходили обшуки

За три місяці до загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова до справ мерії приділили пильну увагу правоохоронці. Не втратили вони його і після смерті градоначальника, адже на кону сотні мільйонів гривень.

Як повідомляв «Телеграф» після трагічної загибелі міського голови Кривого Рогу, що сталася 15 серпня, були опубліковані кілька відео з камер спостереження будинку Костянтина Павлова, які поки залишають багато питань, основний з яких — що спонукало мера натиснути на спусковий гачок? У можливість суїциду не вірять соратники градоначальника по партії ОТЗЖ.

Тим часом Телеграм-канал «Клименко тайм» близько 17-ї години 17 серпня повідомив, що у виконкомі Кривого Рогу йде виїмка документів. Як говорилося в повідомленні, документи вилучали у першого заступника мера міста — Євгена Удода.

Останній в рідному місті президента можна сказати людина легендарна, і справа не тільки в манерах чиновника, що нецензурно відгукується про депутатів міськради.

Ще у травні 2017 року тодішній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про викриття в Кривому Розі злочинної організації, яка здійснювала розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Серед 5 членів ОЗУ названих тоді, першим звучало прізвище Євгена Удода — першого заступника тодішнього мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Заступник міського голови Кривого Рогу Євген Удод

Чиновник вельми оперативно зник, так що вже в червні МВС України подало його в міжнародний розшук. Однак, незважаючи на резонансну заяву Юрія Луценка, в суді справа «ОПГ з Криворізької мерії» явно заглохла, останнє рішення по ньому датується жовтнем того ж 2017 року.

У квітні 2019 року Євгена Удода зняли з розшуку і претензій до нього у правоохоронців більше не було. У грудні 2020 року новий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов призначив Євгена Удода своїм першим заступником.

Втім, до обшуків в мерії Кривого Рогу не звикати, ще в грудні 2020 року Дніпропетровська обласна прокуратура в рамках слідства про розкрадання співробітниками міськради 6 млн грн, відзвітувала про проведення 50 обшуків, в тому числі в кабінетах чиновників.

24 травня Державна фіскальна служба України повідомила про проведення обшуків в мерії Кривого Рогу, тоді фіскали заявили про махінації з тендерними закупівлями у міськраді. З 2018 з 2021 рік за допомогою тендерів були закуплені товари та послуги на суму понад 1,7 млрд грн, для чого використовувалися в тому числі фіктивні підприємства.

Цікаво що аналогічні звинувачення — використання фіктивних підприємств і виведення бюджетних коштів за рахунок завищення витрат на тендерах, пред’являлися в 2017 році і Євгену Удоду. Однак підтвердження в суді тоді ці звинувачення не знайшли.

Як відомо, тіло мера Кривого Рогу було знайдено в його будинку з вогнепальним пораненням 16 серпня. Поліція схиляється до версії самогубства.