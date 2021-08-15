Соратники не верят в самоубийство Константина Павлова

В воскресенье, 15 августа, на веранде своего дома в селе Вольном был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Рядом с его окровавленным телом был обнаружен карабин "Сайга" и гильза. Вместе с тем в партии ОПЗЖ, в которой тот состоял, не верят, что это могло быть самоубийство.

Об этом написал в Фейсбук сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!", - написал он.

Рабинович отмечает, что он сам разговаривал с ним два дня назад, а другие однопартийцы еще вчера, 14 августа.

Также он обнародовал заявление, в котором потребовал от правоохранителей создать группу и дать ответы на вопросы о гибели Павлова.

"Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь", - пишет Рабинович.

Он также отметил, что исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член "Слуги народа" Александр Котляр.

Вместе с тем, в телеграм-канале "Политика страны" пишут, что перед смертью Павлов прошел еще 10 метров.

Как сообщал "Телеграф", Павлов был найден с огнестрельным ранением в грудь. А тем временем в сети появились фото с места происшествия.