Появились фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

В воскресенье, 15 августа, был найден труп городского главы Кривого Рога Константина Павлова. По информации "Телеграфа", у него было огнестрельное ранение в грудь.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области "Телеграфу" сообщили, что на момент публикации новости на место еще не прибыла следственно-оперативная группа (СОГ).

"СОГ еще не на месте, пока ничего не комментируем", - ответили изданию.

Фотографии с места гибели в своем телеграме опубликвал местный блогер Алексей Таймурзин.

Известие о гибели мэра Кривого Рога первым сообщил народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Нардеп заявил, что Константин Павлов убит. При этом, очевидно, полиция будет рассматривать также версию самоубийства. Рядом с телом был найден карабин "Сайга", который стреляет пулями калибра 7,62 мм.