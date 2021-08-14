"Отказываюсь лгать": мэр города на Донетчине раскритиковал свою партию "ОПЗЖ" и ушел с поста

Мэр Часового Яра в Донецкой области Дмитрий Верзилов раскритиковал свою партию "ОПЗЖ" и ушел в отставку.

Свое заявление он обнародовал на странице в Фейсбук.

Он сказал, что несмотря на то, что руководство "ОПЗЖ" обещало ему всестороннюю поддержку, оно ни разу не помогло ему в решении проблем города.

"Я, как городской голова, и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров "ОПЗЖ", - сказал он, добавив, что это партия "двойных стандартов".

По его словам, верхушку партии заботят только личные рейтинги и удовлетворение своих интересов.

"Я отказываюсь лгать и обманывать людей и не держусь за властное кресло. Я ухожу с занимаемой должности", - написал он.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП передали в суд дело о получении взятки нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко и его помощником Иваном Фищенко.