Дело экс - "слуги" Юрченко о взяточничестве передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт против исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко. Их обвиняют в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки.

Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно данным НАБУ, летом 2020 года следователи узнали о существовании группировки, участники которой получают взятки за использование полномочий нардепов. Для разоблачения участников была проведена спецоперация, в ходе которой в эту группу внедрили детектива "под прикрытием" - якобы представителя иностранной компании.

Детектив познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему о необходимости принятия нескольких законодательных инициатив, касающихся "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии для предприятий по утилизации мусора. Отметим, что речь идет о внесении правок в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

Как отмечают следователи, после этого детектива свели с нардепом Александром Юрченко. Во время встречи народный избранник попросил передать ему через посредника 13 000 долларов за внесение правок в закон об управлении отходами, а потом еще 200 000 долларов - на подкуп других депутатов ВР из профильного комитета.

Первую часть взятки в размере 13 000 долларов, сообщают в НАБУ, детектив передал в начале августа 2020 года через посредника.

Однако со второй частью в размере 200 000 долларов, которую соучастники планировали получить 26-27 августа 2020, ничего не вышло, так как им кто-то сообщил о документировании их деятельности.

По информации НАБУ, экспертиза подтвердила подлинность аудиозаписей разговоров, полученных во время спецоперации.

"Действия народного депутата Украины квалифицированы по ч.4 ст.368 и ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 УК Украины, а его посредника - ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины и ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 УК Украины ... 3 марта 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления", - указали в САП.

Если же вина Юрченко и его помощника Фищенко будет доказана в суде, им грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Напомним, 21 сентября 2020 года нардепа Александра Юрченко арестовали. ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже он внес залог в размере трех млн гривен и вышел из СИЗО. Свою вину в этом деле нардеп полностью отрицает. 4 ноября с него сняли электронный браслет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальный нардеп Юрченко вначале июля 2021 года угодил в скандал после ДТП во Львове - его обвинили в вождении под наркотиками. После аварии Юрченко прошел медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что тот находился в состоянии наркотического опьянения. Однако и в этом случае Юрченко своей вины не признал.