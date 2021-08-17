Рус

Момент смерті мера Кривого Рогу потрапив на камери спостереження (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
6158
Момент смерті мера Кривого Рогу потрапив на камери спостереження (відео) Новина оновлена 17 серпня 2021, 17:34
Павлов

У мережі показали відео моменту загибелі мера Кривого Рогу.

Камера спостереження зняла момент загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Відповідна відеозапис була оприлюднена в телеграм-каналі "Чорти Кривого Рогу".

На ньому видно, що Павлов сидів на порозі свого будинку спиною до виходу, притулившись головою до дверей. Після цього камера фіксує, як він впав на спину.

Варто зазначити, що погана якість запису і ракурс зйомки не дозволяє побачити всі деталі події.

Нагадаємо, про смерть мера Кривого Рогу стало відомо 15 серпня. Тоді його сопартіец з "ОПЗЖ" Вадим Рабинович заявив, що Павлова вбили.

Втім, інші відеозаписи з місця події показують, що мер перед смертю неодноразово підставляв ствол карабіна до серця, а потім прибирав, крім того він багато курив і листувався по телефону.

Пізніше в його будинку були знайдені інструкції по годівлі тварин, але ось передсмертна записка так знайдена і не була.

Похорон Павлова відбудуться 19 серпня, до тих пір в Кривому Розі оголошено жалобу.

Більше деталей про те, що трапилося можна прочитати у відповідному матеріалі "Телеграфа" за цим посиланням

Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Київ
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
Дата публікації
Категорія
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Дата публікації
Категорія
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Дата публікації
Категорія
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу