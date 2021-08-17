Момент смерті мера Кривого Рогу потрапив на камери спостереження (відео)

У мережі показали відео моменту загибелі мера Кривого Рогу.

Камера спостереження зняла момент загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Відповідна відеозапис була оприлюднена в телеграм-каналі "Чорти Кривого Рогу".

На ньому видно, що Павлов сидів на порозі свого будинку спиною до виходу, притулившись головою до дверей. Після цього камера фіксує, як він впав на спину.

Варто зазначити, що погана якість запису і ракурс зйомки не дозволяє побачити всі деталі події.

Нагадаємо, про смерть мера Кривого Рогу стало відомо 15 серпня. Тоді його сопартіец з "ОПЗЖ" Вадим Рабинович заявив, що Павлова вбили.

Втім, інші відеозаписи з місця події показують, що мер перед смертю неодноразово підставляв ствол карабіна до серця, а потім прибирав, крім того він багато курив і листувався по телефону.

Пізніше в його будинку були знайдені інструкції по годівлі тварин, але ось передсмертна записка так знайдена і не була.

Похорон Павлова відбудуться 19 серпня, до тих пір в Кривому Розі оголошено жалобу.

Більше деталей про те, що трапилося можна прочитати у відповідному матеріалі "Телеграфа" за цим посиланням