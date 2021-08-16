В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки (фото)

Павлов составил инструкцию по уходу за животными.

В воскресенье, 15 августа, в своем доме найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. Во время обысков в его доме правоохранители пытались найти предсмертную записку, но вместо нее обнаружили лишь две инструкции по уходу за домашними животными.

Об этом информирует местный блогер Олег Ермолинский.

"На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными, написанные, вероятнее всего Константином Юрьевичем накануне ночью", — написал он у себя в телеграм-канале.

Что касается предсмертной записки, то ее так и не нашли, а потому мотивы поступка Павлова остаются непонятными.

Как сообщалось ранее, в политической партии ОПЗЖ, в которой состоял Павлов, заявили, что не верят в версию с самоубийством.

Вместе с тем, в сети появились кадры из дома чиновника, сделанные накануне смерти. На нем видно, что в последние часы своей жизни он много курил, разговаривал с кем-то по телефону и в итоге приставляет карабин к груди и делает выстрел.

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