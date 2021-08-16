У будинку загиблого мера Кривого Рогу знайшли дві записки (фото)

Павлов склав інструкцію по догляду за тваринами.

У неділю, 15 серпня, в своєму будинку знайдений застреленим мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Згідно з попередніми даними, він наклав на себе руки. Під час обшуків в його будинку правоохоронці намагалися знайти передсмертну записку, але замість неї виявили лише дві інструкції по догляду за домашніми тваринами.

Про це інформує місцевий блогер Олег Єрмолінський.

"На кухонному столі правоохоронці виявили інструкції по догляду за домашніми тваринами, написані, найімовірніше Костянтином Юрійовичем напередодні вночі", — написав він у себе в телеграм-каналі.

Що стосується передсмертної записки, то її так і не знайшли, а тому мотиви вчинку Павлова залишаються незрозумілими.

Як повідомлялося раніше, в політичній партії ОПЗЖ, в якій перебував Павлов, заявили, що не вірять у версію з самогубством.

Разом з тим, в мережі з'явилися кадри з дому чиновника, зроблені напередодні смерті. На ньому видно, що в останні години свого життя він багато курив, розмовляв з кимось по телефону і в підсумку приставляє карабін до грудей і робить постріл.

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