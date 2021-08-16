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Присел у входа, установил ружье и выстрелил: появилось видео последних минут жизни Константина Павлова

Присел у входа, установил ружье и выстрелил: появилось видео последних минут жизни Константина Павлова
09:05 Сегодня Телеграф

Мэр Кривого Рога Константин Павлов покончил с собой. Эта версия, которая и ранее была основной,  подтверждается появившимся в сети видео с камер видеонаблюдения, установленных в его доме, которые теперь имеются в распоряжении следствия.

Видео опубликовал Telegram-канал "Инсайдер UA".

На видео видно, как Павлов в одиночестве ходит по дому, затем садится у входа, устанавливает ружьё прикладом к стене и совершает выстрел.

Стоит отметить, что обнародованная видеозапись не полная.

Как рассказали "Телеграфу" источники, знакомые с ходом следствия, на записях с камер видно, что перед совершением самоубийства Павлов ходил по дому с ружьём, приставлял его к сердцу, вероятно, примеряясь, отставляя и снова приставляя.

На полном видео видно, что он вставил в "Сайгу" один патрон. Много курил и переписывался по телефону.

По словам собеседника, сосед сообщил следователям, что услышал выстрел в 6:37 утра воскресенья.

Как сообщалось, тело мэра Кривого Рога Константина Павлова было обнаружено в его частном доме в селе Вольное на Днепропетровщине 15 августа.

В партии ОПЗЖ, в которой состоял Павлов, сразу, до каких-либо сообщений правоохранителей, отринули версию о самоубийстве. Одним из аргументов сопредседателя партии Вадима Рабиновича является то, что разговаривал с погибшим за два дня до ЧП и тот был весел и рассказывал о своих планах.

Многие также обратили внимание, что на обнародованных в сети фото с места гибели мэр Кривого Рога видно, что у лежащего рядом с телом охотничьего карабина "Сайга" разложен проволочный приклад. Это обстоятельство вызвало недоумение у многих обывателей, а также стало поводом для подозрений в убийстве и попытке предстаить все как суицид.

Вместе с тем, один из украинских спецназовцев рассказал "Телеграфу" о специфике "Сайги", которая объясняет разложенный приклад.

Более подробно с историей гибели Павлова, а также ключевыми фактами и деталями, можно ознакомиться в  в этом материале.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 938

Все по теме:

Видео, Кривой Рог, Константин Павлов, Камеры видеонаблюдения.
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