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Спецназовец указал на важную деталь с карабином "Сайга", найденным возле тела мэра Кривого Рога

Спецназовец указал на важную деталь с карабином "Сайга", найденным возле тела мэра Кривого Рога
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

"Телеграф" выяснил одну важную деталь, которая может отбросить лишние версии случившееся в селе Вольное на Днепропетровщине. Как сообщало наше издание, сегодня труп городского головы Кривого Рога Константина Павлова был найден с огнестрельным ранением груди.

Хотя на опубликованных фото рядом с телом чиновника лежит охотничий карабин "Сайга", политические соратники Павлова из партии ОПЗЖ убеждены, что это убийство.

"Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь", - написал сопредседатель Оппозиционной платформы – За життя Вадим Рабинович. 

Одной из возможных причин, которая могла бы подвигнуть на этот вывод – разложенный проволочный приклад "Сайги" на опубликованных фото. Дело в том, что более длинный приклад способствует точности стрельбы в положении от плеча что, очевидно, не требуется при близком выстреле для совершения самоубийства, и могло быть истолковано как косвенное свидетельство убийства чиновника.

Однако, как рассказал "Телеграфу" один из бойцов спецподразделения ВСУ, у гражданского оружия, к которому относится и "Сайга" - своя специфика.

"Согласно украинскому законодательству стрелковое огнестрельное оружие гражданского назначения со складывающимся прикладом, как изображенная на фото "Сайга", оборудуется специальным блокиратором при сложенном прикладе. Это делается для того, чтобы преступник завладевший подобным гражданским оружием не имел бы возможности произвести скрытый выстрел, использовав карабин со сложенным прикладом. В действенности подобного ограничения я имел возможность убедиться на одном из полигонов, на который поехал с товарищем для стрельбы из купленной "Сайги". Привыкнув к армейским образцам, я попытался выстрелить из карабина со сложенным прикладом, однако мне это не удалось. Сперва решил, что оружие сломалось, но на деле сработала блокировка", - сообщил "Телеграфу" на условиях анонимности один из украинских спецназовцев.

Гибель мэра Кривого Рога

Все подробности гибели Константина Павлова читайте здесь.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Кривой Рог, Константин Павлов.
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