В Кривом Роге сначала застрелился мэр Константин Павлов, а затем внезапно умерли двое его братьев: все об этой странной истории

Брат погибшего мэра Кривого Рога страдал от онкологии.

В семье погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова произошла еще одна трагедия. Речь идет о его двоюродном брате Борисе, которого нашли дома повешенным.

Новости о его смерти подтвердили источники "Телеграфа".

Борису Павлову было около 50 лет, он страдал от рака желудка и пищевода, а в добавку еще и от туберкулеза. Константину Павлову он приходился двоюродным братом по линии отца.

Напомним, что о смерти мэра Кривого Рога стало известно 15 августа. Его тело нашли на пороге собственного дома. Основная версия его гибели — самоубийство, о чем могут свидетельствовать записи с камер наблюдения, установленных в его доме. Кроме того, также рассматривается версия с доведением до самоубийства.

Спустя два месяца, 18 октября, стало известно, что умер родной брат Константина Павлова Андрей. Его нашел мертвым в собственном доме коллега по работе.

Согласно официальным данным полиции, смерть наступила вследствие случайного отравления алкоголем. Мужчина до этого жаловался на плохое самочувствие, но от помощи врачей отказался.

Впрочем, некоторые его коллеги в такую версию не поверили и заявили, что тот вообще не пил.