У Кривому Розі спочатку застрелився мер Костянтин Павлов, а потім раптово померли двоє його братів: все про цю дивну історію

Брат загиблого мера Кривого Рогу страждав на онкологію.

У сім’ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова сталася ще одна трагедія. Йдеться про його двоюрідного брата Бориса, якого знайшли вдома повішеним.

Новини щодо його смерті підтвердили джерела "Телеграфа".

Борису Павлову було близько 50 років, він страждав від раку шлунка та стравоходу, а на додаток ще й від туберкульозу. Костянтину Павлову він був двоюрідним братом по лінії батька.

Нагадаємо, що про смерть мера Кривого Рогу стало відомо 15 серпня. Його тіло знайшли на порозі власного будинку. Основна версія його загибелі — самогубство, про що можуть свідчити записи з камер спостереження, встановлених у його будинку. Крім того, також розглядається версія із доведенням до самогубства.

Через два місяці, 18 жовтня, стало відомо, що помер рідний брат Костянтина Павлова Андрій. Його знайшов мертвим у власному будинку колега по роботі.

Згідно з офіційними даними поліції, смерть настала внаслідок випадкового отруєння алкоголем. Чоловік раніше скаржився на погане самопочуття, але від допомоги лікарів відмовився.

Проте деякі його колеги в таку версію не повірили та заявили, що той взагалі не пив.