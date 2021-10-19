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Від чого помер брат колишнього мера Кривого Рогу Павлова: офіційна версія

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Андрій Павлов Новина оновлена 19 жовтня 2021, 22:12
Андрій Павлов

Брат загиблого мера Кривого Рогу помер внаслідок алкогольного отруєння

Офіційною версією смерті Андрія Павлова — брата померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — стало отруєння алкоголем та дія на організм токсичних спиртів.

Як повідомили ввечері у вівторок, 19 жовтня, у поліції Дніпропетровської області, саме такими є висновки судово-медичної експертизи.

При цьому правоохоронці вказують, що Андрій Павлов отруївся алкоголем випадково.

Офіційна версія смерті Андрія Павлова
Офіційна версія смерті Андрія Павлова

Нагадаємо, тіло Андрія Павлова у понеділок, 18 жовтня, знайшов його товариш у квартирі померлого. Напередодні чоловік скаржився на погане почуття, а у день своєї смерті Павлов не вийшов на роботу. 

Спочатку у мережі з’явилася інформація, що напередодні Андрій Павлов перебрав з алкоголем, що і могло стати причиною смерті. Однак, цю версію відкидали як близькі знайомі, так і колеги по роботі. Зокрема, депутат криворізького міської ради Вікторія Третяк заявила, що подібна версія розповсюджується, щоб дискредитувати родину загиблого міського голови. За її словами, Андрій Павлов працював бригадиром на заводі ArcelorMittal, був "трудягою" і взагалі не пив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про померлого брата загиблого Костянтина Павлова.

Теги:
#Кривий Ріг #Смерть #Національна поліція України #Андрій Павлов
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