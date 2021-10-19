Укр

От чего умер брат бывшего мэра Кривого Рога Павлова: официальная версия

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Андрей Павлов Новость обновлена 19 октября 2021, 22:12
Андрей Павлов

Брат погибшего мэра Кривого Рога умер в результате алкогольного отравления

Официальной версии смерти Андрея Павлова — брата умершего мэра Кривого Рога Константин Павлова — стало отравление алкоголем и воздействие на организм токсичных спиртов.

Как сообщили вечером во вторник, 19 октября, в полиции Днепропетровской области, именно таковы выводы судебно-медицинской экспертизы.

При этом правоохранители указывают, что Андрей Павлов отравился алкоголем случайно.

Официальная версия смерти Андрея Павлова
Официальная версия смерти Андрея Павлова

Напомним, тело Андрея Павлова в понедельник, 18 октября, нашел его в квартире умершего. Накануне мужчина жаловался на плохое чувство, а в день своей смерти Павлов не вышел на работу.

Сначала в сети появилась информация, что накануне Андрей Павлов перебрал с алкоголем, что и могло стать причиной смерти. Однако, эту версию опровергали как близкие знакомые, так и коллеги по работе. В частности, депутат Криворожского городского совета Виктория Третьяк заявила, что подобная версия распространяется, чтобы дискредитировать семью погибшего мэра. По ее словам, Андрей Павлов работал бригадиром на заводе ArcelorMittal, был "трудягой" и вообще не пил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно про умершего брата погибшего Константина Павлова.

Теги:
#Кривой Рог #Смерть #Национальная полиция Украины #Андрей Павлов
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