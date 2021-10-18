"Он не пил": в горсовете Кривого Рога прокомментировали смерть брата погибшего мэра

Депутат обвинила СБУ в распространении ложной информации.

В понедельник, 18 октября, в своем доме найден мертвым брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей. Согласно первым данным от правоохранителей, на теле погибшего следов насильственной смерти обнаружено не было, а сам умерший утром жаловался своему другу на плохое самочувствие из-за того, что накануне перепил. Впрочем, в версию с алкогольным отравлением поверили не все.

В частности такую версию не разделяет депутат криворожского городского совета Виктория Третяк, передает "Политика страны".

Она выразила мнение, что подобная версия распространяется намерено, чтобы дискредитировать семью погибшего городского главы.

"Буквально 15 минут назад СБУ и полиция дали команду сливать версию о том, что у Андрея Павлова был алкоголизм", — сказала она.

По ее словам, информация о злоупотреблении алкоголем появилась еще до того, как в дом с телом смогли попасть медики, при этом никаких экспертиз и вскрытия тоже не проводилось.

Третяк говорит, что Андрей Павлов работал бригадиром на заводе ArcelorMittal, был "трудягой" и вообще не пил.

Напомним, мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа. Правоохранители склоняются к версии, что Константин Павлов покончил с собой, однако рассматриваются также версии с умышленным убийством, доведением до самоубийства и неосторожным обращением с оружием.

Перед смертью мэр выглядел напряженным, постоянно курил и с кем-то переписывался, расхаживая по дому с оружием, о чем свидетельствуют видеозаписи отснятые камерами наблюдения.

После его смерти Третякова заявляла, что якобы видела на его теле следы побоев, а на шее — удавку.