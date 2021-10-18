Рано потеряли мать и были очень близки: что известно об умершем брате погибшего Константина Павлова

Всего на 2 месяца Андрей пережил своего старшего брата, бывшего мэра Кривого Рога

Известие о смерти Андрея Павлова вызвало массу вопросов и догадок у простых украинцев. Казалось бы, чем может быть примечателен уход из жизни простого криворожанина? Дело в том, что два месяца назад при весьма странных обстоятельствах застрелился его брат — тогдашний мэр Кривого Рога Константин Павлов. «Телеграф» собрал доступную информацию об Андрее Павлове, которая поможет разобраться в его смерти.

Биография Андрея и Константина Павловых

Оба брата родились в семье коренных криворожан: отец работал инженером на производственном объединении «Кривбассруда», мать — кассиром на главпочтамте. Между братьями было 4 года и 1 день разницы, если Константин родился 12 января 1973 года, то Андрей 13 января 1977 года.

В 1982 году семью Павловых постигла общая беда – неожиданно заболела и скончалась их мать и с тех пор, очевидно, Константин взял на себя часть материнской заботы, так что между братьями установилась особенно близкая связь. Возможно, это способствовало сильным переживаниям Андрея после гибели брата.

Старший брат Андрея, погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов

Впоследствии оба Павловы трудились на промышленных предприятиях Кривого Рога.

Если в 2006 году Константин Павлов становится на политическую стезю, став первым заместителем мэра Кривого Рога, то Андрей остается трудиться на заводе. По словам депутата Криворожского горсовета Виктории Третьяк, Павлов-младший был «трудягой» и дорос на ныне уже ArcelorMittal до бригадира.

Имущество

Судя по декларации мэра Константина Павлова, на Андрея была записана квартира площадью в 68 квадратных метров, скорее всего доставшаяся ему в наследство от отца, поскольку сам мэр Кривого Рога мог ею пользоваться будучи в ней зарегистрирован.

Вероятно, именно в этой квартире по улице Владимира Бызова Павлов-младший и скончался. По нашей информации, смерть была связана с продолжительным употреблением алкоголя.

Найти фотографию Андрея Павлова в открытом доступе не удалось.