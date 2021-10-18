Укр

Последствие запоя? Появились фото, снятые у дома умершего брата экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Место происшествия Новость обновлена 18 октября 2021, 20:03
Место происшествия

Причины смерти выясняет полиция.

В понедельник, 18 октября, в своем доме был найден мертвым брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей. В сети уже появились первые фото.

Кадры с места происшествия обнародовал местный блогер Алексей Таймурзин.

По его словам, в происшествии нет никакого криминального следа.

"Брат Константина Павлова найден мертвым. Андрей Павлов страдал от алкоголизма и умер, судя по всему, в результате запоя. Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Всё это подтверждает его друг", — написал он.

Место происшествия
Место происшествия
Правоохранители возле дома Павлова
Правоохранители возле дома Павлова
Андрей Павлов найден мертвым в своем доме
Андрей Павлов найден мертвым в своем доме
Полиция уже работает на месте происшествия
Полиция уже работает на месте происшествия

Подобную информацию обнародовали и в пресс-службе полиции области. Там отметили, что во время первого осмотра на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, однако подтвердить это сможет лишь медицинская экспертиза, которая и озвучит окончательную версию гибели мужчины.

Кроме того, известно, что погибший утром звонил своему другу, жаловался на самочувствие и просил принести ему кефира и воды. Однако когда тот прибыл к нему домой, Павлов уже был мертв.

Как сообщалось ранее, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в его доме 15 августа. Правоохранители склоняются к тому, что это было самоубийство, однако рассматривают и варианты с убийством, доведением до самоубийства и неосторожным обращением с оружием.

Теги:
#Кривой Рог #Константин Павлов #Андрей Павлов
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