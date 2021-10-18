Наслідок запою? З’явилися фото, зняті біля будинку померлого брата екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Причини смерті з’ясовує поліція.

У понеділок, 18 жовтня, у своєму будинку було знайдено мертвим брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій. У мережі вже з’явилися перші фото.

Кадри з місця події оприлюднив місцевий блогер Олексій Таймурзін.

За його словами, в пригоді немає ніякого кримінального сліду.

"Брат Костянтина Павлова знайдений мертвим. Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою. Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг", — написав він.

Місце події

Правоохоронці біля будинку Павлова

Андрій Павлов знайдений мертвим в своєму будинку

Поліція вже працює на місці події

Подібну інформацію оприлюднили і в пресслужбі поліції області. Там відзначили, що під час першого огляду на тілі чоловіка не було виявлено слідів насильницької смерті, проте підтвердити це зможе лише медична експертиза, яка й озвучить остаточну версію загибелі чоловіка.

Крім того, відомо, що загиблий вранці дзвонив своєму другові, скаржився на самопочуття і просив принести йому кефіру і води. Однак коли той прибув до нього додому, Павлов уже був мертвий.

Як повідомлялося раніше, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у його будинку 15 серпня. Правоохоронці схиляються до того, що це було самогубство, проте розглядають і варіанти з вбивством, доведенням до самогубства і необережним поводженням зі зброєю.