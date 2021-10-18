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Рано втратили матір і були дуже близькі: що відомо про померлого брата загиблого Костянтина Павлова

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
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Слідча група у місця смерті Андрія Павлова Новина оновлена 19 жовтня 2021, 00:21
Слідча група у місця смерті Андрія Павлова

Всього на 2 місяці пережив Андрій свого старшого брата, колишнього мера Кривого Рогу

Звістка про смерть Андрія Павлова викликала масу питань і припущень у простих українців. Здавалося б, чим може бути примітний відхід з життя простого криворіжанина? Справа в тому, що два місяці тому за досить дивних обставин застрелився його брат — тодішній мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. «Телеграф» зібрав доступну інформацію про Андрія Павлова, яка допоможе розібратися в його смерті.

Біографія Андрія і Костянтина Павлових

Обидва брати народилися в родині корінних криворіжців: батько працював інженером на виробничому об’єднанні «Кривбасруда», мати — касиром на Головпоштамті. Між братами було 4 роки і 1 день різниці, якщо Костянтин народився 12 січня 1973 року, то Андрій 13 січня 1977 року.

У 1982 році родину Павлових спіткала спільна біда — несподівано захворіла і померла їхня мати і з того часу, очевидно, Костянтин взяв на себе частину материнської турботи про молодшого брата, так що між братами встановився особливо близький зв’язок. Можливо, це сприяло сильним переживанням Андрія після загибелі брата.

Старший брат Андрія, що трагічно загинув, Костянтин Павлов
Старший брат Андрія, що трагічно загинув, Костянтин Павлов

Згодом обидва Павлови працювали на промислових підприємствах Кривого Рогу.

Якщо у 2006 році Костянтин Павлов стає на політичну стезю, отримавши призначення першим заступником мера Кривого Рогу, то Андрій залишається працювати на заводі. За словами депутата Криворізької міськради Вікторії Третяк, Павлов-молодший був «трудягою» і доріс на нині вже ArcelorMittal до бригадира.

Майно

Судячи з декларації мера Костянтина Павлова, на Андрія була записана квартира площею в 68 квадратних метрів. Швидше за все вона дісталася йому у спадок від батька, оскільки сам мер Кривого Рогу міг нею користуватися бувши в ній зареєстрований.

Ймовірно, саме в цій квартирі по вулиці Володимира Бизова Павлов-молодший і помер. За нашою інформацією, смерть була пов’язана з тривалим вживанням алкоголю, однак в Міськраді цю інформацію заперечують.

Знайти фотографію Андрія Павлова у відкритому доступі не вдалося.

Теги:
#Кривий Ріг #ArcelorMittal Кривий Ріг #Костянтин Павлов #Андрій Павлов
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