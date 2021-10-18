"Він не пив": в міськраді Кривого Рогу прокоментували смерть брата загиблого мера

Депутат звинуватила СБУ в поширенні неправдивої інформації.

У понеділок, 18 жовтня, у своєму будинку знайдений мертвим брат мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій. Згідно з першими даними від правоохоронців, на тілі загиблого слідів насильницької смерті виявлено не було, а сам померлий вранці скаржився своєму другові на погане самопочуття через те, що напередодні перепив. Втім, у версію з алкогольним отруєнням повірили не всі.

Зокрема таку версію не поділяє депутат криворізького міської ради Вікторія Третяк, передає "Політика страны".

Вона висловила думку, що подібна версія розповсюджується, щоб дискредитувати родину загиблого міського голови.

"Буквально 15 хвилин тому СБУ і поліція дали команду зливати версію про те, що в Андрія Павлова був алкоголізм", — сказала вона.

За її словами, інформація про зловживання алкоголем з’явилася ще до того, як в будинок з тілом змогли потрапити медики, при цьому ніяких експертиз і розкриття теж не проводилося.

Третяк каже, що Андрій Павлов працював бригадиром на заводі ArcelorMittal, був "трудягою" і взагалі не пив.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу знайшли мертвим 15 серпня. Правоохоронці схиляються до версії, що Костянтин Павлов наклав на себе руки, проте розглядаються також версії з умисним вбивством, доведенням до самогубства і необережним поводженням зі зброєю.

Перед смертю мер виглядав напруженим, постійно курив і з кимось листувався, ходячи по будинку зі зброєю, про що свідчать відеозаписи зняті камерами спостереження.

Після його смерті Третякова заявляла, що нібито бачила на його тілі сліди побоїв, а на шиї — зашморг.