Смерть Костянтина Павлова — депутати міськради Кривого Рогу сумніваються в достовірності відео (порівняння фото і відео)

У смерті Костянтина Павлова залишається кілька невирішених питань.

Навколо смерті Костянтина Павлова, міра Кривого Рогу, продовжують з’являтися нові версії. Депутат криворізької міськради Вікторія Третяк розповіла, що вона бачила на фото з місця події сліди побиття.

Про це пише Сегодня.

За словами Третяк, у Павлова були сліди як від удару під правим оком, а збоку і на підборідді запеклася кров. Також вона розповіла, що на шиї був зашморг.

Депутат розповіла, що місцевих поліцейських не пустили на місце злочину, а також пропали особисті речі — електронна сигарета. Також у неї викликають питання положення тіла і стан одягу загиблого.

Чому сорочка розірвана на грудній частині — якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу — діра, яка могла бути, якщо смикнути і розірвати

Про одяг на Костянтині Павлове згадали і при перегляді відеозапису. За інформацією видання його знайшли в шкарпетках, тоді як на оприлюдненому відео він в тапочках.

Screenshot записи відеокамер

Фото з місця смерті Костянтина Павлова

Також час на відео не відповідає. Згідно слів Третяк, Костянтин Павлов недавно оновив систему відеоспостереження і зображення повинно бути якіснішим.

Нагадаємо, про смерть Костянтина Павлова — міра Кривого Рогу стало відомо 15 серпня, тіло виявив його помічник. Розглядається три основні версії: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Пізніше в ОПЗЖ, до лав якої належав загиблий, заявили, що він був віруючою людиною і вони не вірять у самогубство.

"Телеграф" писав, що у зброї, знайденої біля міра Кривого Рогу є особливості, які можуть пролити світло на реальну картину трагедії, що трапилася.

Прощання з Костянтином Павловим відбудеться в Кривому Розі 19 серпня.