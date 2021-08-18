Смерть Константина Павлова - депутаты горсовета Кривого Рога сомневаются в достоверности видео (сравнение фото и видео)

В смерти Константина Павлова остается несколько неразрешенных вопросов.

Вокруг смерти Константина Павлова, мера Кривого Рога, продолжают появляться новые версии. Депутат криворожского горсовета Виктория Третяк рассказала, что она видела на фото с места происшествия следы избиения.

Об этом пишет Сегодня.

По словам Третяк, у Павлова были следы как от удара под правым глазом, а сбоку и на подбородке запеклась кровь. Также она рассказала, что на шее была удавка.

Депутат рассказала, что местных полицейских не пустили на место преступления, а также пропали личные вещи — электронная сигарета. Также у нее вызывают вопросы положение тела и состояние одежды погибшего.

Почему рубашка разорвана на грудной части – если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу – дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать

Про одежду на Константине Павлове вспомнили и при просмотре видеозаписи. По информации издания его нашли в носках, тогда как на обнародованном видео он в тапочках.

Screenshot записи видеокамер

Фото с места смерти Константина Павлова

Также время на видео не соответствует. Согласно слов Третяк, Константин Павлов недавно обновил систему видеонаблюдения и изображение должно быть более качественным.

Напомним, про смерть Константина Павлова — мера Кривого Рога стало известно 15 августа, тело обнаружил его помощник. Рассматривается три основных версии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Позднее в ОПЗЖ, к рядам которой принадлежал погибший мер, заявили, что он был верующим человеком и они не верят в самоубийство.

"Телеграф" писал, что у оружия, найденного возле мера Кривого Рога есть особенности, которые могут пролить свет на реальную картину случившейся трагедии.

Прощание с Константином Павловым пройдет в Кривом Роге 19 августа.