У мережу потрапило відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу

На записах видно, як Павлов перед смертю з кимось листується по телефону і веде себе напружено

У мережі з’явилося відео 110 останніх хвилин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який звів рахунки з життям 15 серпня.

Відео з камер спостереження в будинку політика опублікував місцевий блогер Олег Єрмолінський.

На записах видно, як Павлов перед смертю з кимось переписується по телефону і веде себе напружено. Далі він сідає на підлогу і вже більше не піднімається.

Крім того, раніше місцевий активіст Олексій Таймурзін заявив про те, що Олександр Вілкул, який є колишнім віце-міністром України і сином в.о. мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, є останньою людиною, який спілкувався з нині покійним мером Костянтином Павловим.

"Саме Олександр Юрійович Вілкул, за моєю інформацією, був останнім, хто чув голос Костянтина Павлова. Адже саме з ним його вірний слуга листувався, тримаючи в руках рушницю. З цього виходить, цілком логічно, що саме розмова з Вілкулом стала причиною самогубства мера Кривого Рогу", — заявив після загибелі Павлова Таймурзін.

Відзначимо, що серед версій смерті мера — самогубство і доведення до самогубства.

Увага, відео тривале і буде доступне після переходу на відеохостинг YouTube.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 серпня в Україні розгорівся скандал у зв’язку з обранням в.о. мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, який керував містом 10 років і знову стане біля керма після трагічної смерті градоначальника Костянтина Павлова.