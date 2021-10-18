Просил купить воды: друг умершего Павлова рассказал, как тот чувствовал себя перед смертью (видео)

Мужчина жаловался на плохое самочувствие и не вышел на работу.

В понедельник, 18 октября, был найден мертвым брат мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей. При первом осмотре на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти, кроме того, поступала информация, что накануне он перебрал с алкоголем. Его друг рассказал, что видел его ранее в день смерти.

Соответствующее заявление мужчины было обнародовано пресс-службой полиции области.

По его словам, Андрей Павлов звонил ему утром перед началом рабочего дня и просил привезти воды. Он отмечает, что погибший во время первой встречи сказал, что плохо себя чувствует и не поедет на работу.

"Еще предложил ему, если плохо себя чувствуешь, давай я вызову скорую. Он говорит: "ничего не надо, я себя чувствую нормально, но… ну такое состояние", — рассказал знакомый Павлова.

Мужчина говорит, что звонил товарищу часов в 11 утра, чтобы узнать о его состоянии, но тот не взял трубку. Другие звонки тоже результатов не дали.

Он указал, что заехал к погибшему уже после работы, но к тому времени Павлов уже был мертв.

Местный блогер Олег Ермолинский написал в своем телеграм-канале, что в настоящее время правоохранители рассматривают две версии произошедшего: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения связанные с Covid-19.

Тело будет направлено на вскрытие уже сегодня и через несколько дней будет озвучена официальная версия смерти.

Впрочем, не все верят в версию с алкогольным отравлением. Так депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третякова заявила, что погибший вообще не пил.