Просив купити води: друг помершого Павлова розповів, як той відчував себе перед смертю (відео)

Чоловік скаржився на погане самопочуття і не вийшов на роботу.

У понеділок, 18 жовтня, був знайдений мертвим брат мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій. При першому огляді на його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті, крім того, надходила інформація, що напередодні він перебрав з алкоголем. Його друг розповів, що бачив його раніше в день смерті.

Відповідну заяву чоловіка було оприлюднено пресслужбою поліції області.

За його словами, Андрій Павлов дзвонив йому вранці перед початком робочого дня і просив привезти води. Він зазначає, що загиблий під час першої зустрічі сказав, що погано себе почуває і не поїде на роботу.

"Ще запропонував йому, якщо погано себе почуваєш, давай я викличу швидку. Він каже: "нічого не треба, я себе відчуваю нормально, але ... ну такий стан", — розповів знайомий Павлова.

Чоловік каже, що дзвонив товаришеві годин об 11 ранку, щоб дізнатися про його стан, але той не взяв трубку. Інші дзвінки теж результатів не дали.

Він вказав, що заїхав до загиблого вже після роботи, але на той час Павлов уже був мертвий.

Місцевий блогер Олег Єрмолінський написав у своєму телеграм-каналі, що в цей час правоохоронці розглядають дві версії події: зловживання алкогольними напоями та ускладнення пов’язані з Covid-19.

Тіло буде направлено на розтин вже сьогодні та через кілька днів буде озвучена офіційна версія смерті.

Втім, не всі вірять у версію з алкогольним отруєнням. Так депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третякова заявила, що загиблий взагалі не пив.