Знайдено мертвим двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу: перші деталі

50-річний чоловік наклав на себе руки.

Черга трагедій у родині мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився, триває. На цей раз стало відомо про смерть його двоюрідного брата Бориса Павлова.

Про це повідомив телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" з посиланням на свої джерела.

У повідомленні наголошується, що він повісився.

"За попередньою інформацією, про суїцид Бориса Павлова повідомила в поліцію його громадянська дружина. Небіжчику було близько 50 років, він важко хворів", — зазначили в телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, Костянтина Павлова було знайдено мертвим у своєму будинку 15 серпня. Судячи з записів із камер спостережень, він застрелився з карабіна "Сайга".

Його поховали 19 серпня на Центральному цвинтарі Кривого Рогу.

Після смерті Павлова мером міста було призначено колишнього голову Дніпропетровської ОДА Юрія Вілкула.

18 жовтня з’явилася інформація про те, що був також знайдений мертвим рідний брат Павлова Андрій. Напередодні він скаржився, що погано почувається і просив товариша купити йому води.

Раніше "Телеграф" зібрав усю відому інформацію про Андрія та Костянтина Павлових.