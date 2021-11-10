Рус

Знайдено мертвим двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу: перші деталі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
167
Борис Павлов Новина оновлена 10 листопада 2021, 15:54
Борис Павлов

50-річний чоловік наклав на себе руки.

Черга трагедій у родині мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився, триває. На цей раз стало відомо про смерть його двоюрідного брата Бориса Павлова.

Про це повідомив телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" з посиланням на свої джерела.

У повідомленні наголошується, що він повісився.

"За попередньою інформацією, про суїцид Бориса Павлова повідомила в поліцію його громадянська дружина. Небіжчику було близько 50 років, він важко хворів", — зазначили в телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, Костянтина Павлова було знайдено мертвим у своєму будинку 15 серпня. Судячи з записів із камер спостережень, він застрелився з карабіна "Сайга".

Його поховали 19 серпня на Центральному цвинтарі Кривого Рогу.

Після смерті Павлова мером міста було призначено колишнього голову Дніпропетровської ОДА Юрія Вілкула.

18 жовтня з’явилася інформація про те, що був також знайдений мертвим рідний брат Павлова Андрій. Напередодні він скаржився, що погано почувається і просив товариша купити йому води.

Раніше "Телеграф" зібрав усю відому інформацію про Андрія та Костянтина Павлових.

Теги:
#Кривий Ріг #Костянтин Павлов
За що вбили Миколу Балабатька?
Київ
Вбивство "чемпіона" з Кирилівки. Близькі стверджують, що причина конфлікту не в українській мові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За що вбили Миколу Балабатька?
Вбивство "чемпіона" з Кирилівки. Близькі стверджують, що причина конфлікту не в українській мові
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Багато міст зберігають онлайн навчання.
Через вбивчу хвилю коронавірусу школярам продовжують "дистанційку", але не всім: дані по містах
Дата публікації
Категорія
Такий вигляд має тепер вихід зі станції метро Палац спорту
Паркування біля метро: хто перетворив міську землю біля станції "Палац спорту" на приватну стоянку
Дата публікації
Категорія
Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП
Адвокат потерпілих про ув’язненого Колю Харківського: Жодної провини та каяття