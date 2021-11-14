Вдова мера Кривого Рогу Павлова зробила гучну заяву, щоб захистити себе та сина (відео)

Жінка спробувала убезпечити себе та сина Юрія від "випадкової" смерті

Олена Павлова, дружина покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, не вірить у випадковість одразу трьох смертей за останні три місяці у своїй родині. Жінка записала відео, в якому запевнила: ні вона, ні її син Юрій самогубства не планують.

Ролик вже поширився українськими Telegram-каналами.

За словами Олени Павлової, за три місяці з різних і нібито не пов’язаних між собою причин у її сім’ї загинуло троє дорослих чоловіків. Йдеться про безпосередньо її чоловіка Костянтина, якого підозрюють у суїциді, його рідного брата Андрія та кузена Бориса. Останній, до речі, теж нібито наклав на себе руки — але не застрелився, як іменитий родич, а повісився.

Ніхто з чоловіків не був старшим 50 років, тому природність смерті Олена Павлова виключає. Натомість, схоже, абсолютно впевнена у ймовірній організації вбивства.

"Після третьої смерті я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого сина Юри немає смертельних хвороб, — заявила на камеру вдова Костянтина Павлова . — Ми не п’ємо алкоголь і не збираємося закінчувати життя самогубством".

Також жінка наголосила на тому, що у них справно працюють газовий котел, електропроводка і навіть гальма в машині.

Таким чином Олена Павлова спробувала "убезпечити" себе та свого сина від імовірного замаху на життя. Зважаючи на все, жінка впевнена, що на їхню родину ведеться "полювання", і тому намагається привернути увагу громадськості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в хитросплетіннях трагедій, що сталися в сім’ї Павлових останнім часом.