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Вдова мера Кривого Рогу Павлова зробила гучну заяву, щоб захистити себе та сина (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Олена Павлова важко пережила втрату чоловіка і його братів Новина оновлена 14 листопада 2021, 14:30
Олена Павлова важко пережила втрату чоловіка і його братів

Жінка спробувала убезпечити себе та сина Юрія від "випадкової" смерті

Олена Павлова, дружина покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, не вірить у випадковість одразу трьох смертей за останні три місяці у своїй родині. Жінка записала відео, в якому запевнила: ні вона, ні її син Юрій самогубства не планують.

Ролик вже поширився українськими Telegram-каналами.

За словами Олени Павлової, за три місяці з різних і нібито не пов’язаних між собою причин у її сім’ї загинуло троє дорослих чоловіків. Йдеться про безпосередньо її чоловіка Костянтина, якого підозрюють у суїциді, його рідного брата Андрія та кузена Бориса. Останній, до речі, теж нібито наклав на себе руки — але не застрелився, як іменитий родич, а повісився.

Ніхто з чоловіків не був старшим 50 років, тому природність смерті Олена Павлова виключає. Натомість, схоже, абсолютно впевнена у ймовірній організації вбивства.

"Після третьої смерті я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого сина Юри немає смертельних хвороб, — заявила на камеру вдова Костянтина Павлова . — Ми не п’ємо алкоголь і не збираємося закінчувати життя самогубством".

Також жінка наголосила на тому, що у них справно працюють газовий котел, електропроводка і навіть гальма в машині.

Таким чином Олена Павлова спробувала "убезпечити" себе та свого сина від імовірного замаху на життя. Зважаючи на все, жінка впевнена, що на їхню родину ведеться "полювання", і тому намагається привернути увагу громадськості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в хитросплетіннях трагедій, що сталися в сім’ї Павлових останнім часом.

Теги:
#Кривий Ріг #Костянтин Павлов #Олена Павлова
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