Мера Кривого Рогу знайдено мертвим: всі подробиці НП

Тіло мера Кривого Рогу знайшли на порозі його заміського будинку.

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений застреленим у неділю, 15 серпня, в його будинку. У поточній новині "Телеграф" буде збирати всі найважливіші моменти про цю резонансну подію.

Похорон

Прощання з Костянтином Павловим відбудеться в 10 ранку 19 серпня в театрі імені Шевченка на проспекті Поштовий, після чого о 12:00 тіло винесуть і поховають на Центральному кладовищі. До місця поховання запустять спеціальні автобуси.

З 16 серпня і до похорону в місті оголошено траур.

Версії

Станом на 18:00 поліція не підтвердила офіційно загибель градоначальника, але це зробив його соратник по ОПЗЖ — нардеп Вадим Рабинович. За його словами, Костянтина Павлова вбили.

При цьому на місці виявлення трупа знайшли також карабін "Сайга" 7,62 мм. Тому поліція також розгляне версію самогубства. Депутат Рабинович в цю версію не вірить, підкреслюючи, що спілкувався з ним за кілька годин до загибелі.

Де знайшли труп

Тіло Костянтина Павлова знайшли на порозі його власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом. Поліція його гибель підтвердила. Фотографії з місця подій вже зʼявляються в мережі. Зокрема, їх опублікував місцевий блогер Олексій Теймурзін.

Щоб подивитися більше фото — перейдіть сюди. Також зʼявився короткий ролик, знятий біля будинку загиблого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок заслухає доповідь правоохоронців про перші результати розслідування.

"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу" , - написав він.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко пізніше заявив, що попередньою версією загибелі Павлова є самогубство.

Як розповідають знайомі з ходом слідства джерела, версія самогубства підтверджується відеозаписами з камер спостереження в будинку покійного, які є в розпорядженні правоохоронців.

За словами співрозмовника "Телеграфа", на них чітко видно, як Павлов ходив по дому з рушницею, приставляв її до серця, відставляв і знову приставляв.

Перед тим, як покінчити з собою, він багато курить і час від часу веде переписку в телефоні.

На відеозаписі видно, як мер Кривого Рогу вставив один патрон. Потім Павлов вмощується біля входу в будинок, встановлює "Сайгу" прикладом до стіни і робить один постріл в упор.

На курку, за словами співрозмовника видання, палець Павлова, змиви, порохові гази.

Перший брифінг поліції

У понеділок, 16 серпня, вранці відбувся брифінг для ЗМІ, в ході якого начальник Головного управління Нацполіціі України в Дніпропетровській області Анатолій Щадило підтвердив наявність записів з камер відеоспостереження з місця загибелі Павлова.

"Проводиться аналіз камер відеоспостереження. … Інформація, яка перебувала на сервері, обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, проводиться детальний аналіз", — сказав він.

При цьому начальник обласного главку поліції додав, що йому невідомо, як записи з камер потрапили в мережу.

Говорячи про версії загибелі мера Кривого Рогу, Щадило додав: "Не виключається і версія доведення до самогубства".

За його словами, про які-небудь погрози на адресу покійного правоохоронцям інформації не надходило.

"Сьогодні з дружиною (Павлова — ред.) працюють слідчі, в даний час мені не відомо про які-небудь погрози", — сказав правоохоронець.

Як він став мером

Костянтин Павлов виграв вибори в жовтні 2020 року. Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Примітно, що перед виборами свою кандидатуру несподівано для багатьох зняв Юрій Вілкул, який очолював це місто до цього.