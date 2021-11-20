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Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Швидкі на місці НП
Швидкі на місці НП

На місце прибули понад 10 патрульних авто та швидкі.

Вночі у Дніпрі мешканців на Січеславській Набережній спочатку налякала стрілянина, а потім сирени швидких та поліції. Біля готелю "Дніпропетровськ" сталася бійка між двома компаніями молодих людей.

Про це повідомляє сайт "Інформатор".

Бійка почалася близько другої години ночі 20 листопада. Відкрили стрілянину з автомата Калашнікова у повітря. У хід йшли кулаки, викрутки та, як повідомляється, ножі.

Поліція прибула на місце бійки
Поліція прибула на місце бійки
Зброя на місці бійки
Зброя на місці бійки
Місце бійки оточили правоохоронці
Місце бійки оточили правоохоронці

Конфлікт розпочався між двома компаніями у ресторані. Двоє хлопців із різних груп вийшли в туалет і там побилися — повідомляють у соцмережах. Один із них викликав на допомогу за одними даними друзів, за іншими батьків. На виході з ресторану почалася бійка та стрілянина.

Перестрілка та поножовщина у Дніпрі обійшлися без серйозних травм. Учасники відбулися забоями, порізами, синцями та саднами. Втихомирювати конфліктуючих прибули 11 авто поліції, допомогу постраждалим надали чотири бригади швидких.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Миколаєві з рушниці застрелили бізнесмена. Жінка, яка, за початковими даними, була з ним, розшукується як фігурантка розслідування.

Теги:
#Бійка #Дніпро #Стрільба
Швидкі на місці НП
Дніпро
Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Швидкі на місці НП
Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
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