Стрілянина з Калашнікова, ножі та викрутки: у Дніпрі сталася масова бійка (фото, відео)
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На місце прибули понад 10 патрульних авто та швидкі.
Вночі у Дніпрі мешканців на Січеславській Набережній спочатку налякала стрілянина, а потім сирени швидких та поліції. Біля готелю "Дніпропетровськ" сталася бійка між двома компаніями молодих людей.
Про це повідомляє сайт "Інформатор".
Бійка почалася близько другої години ночі 20 листопада. Відкрили стрілянину з автомата Калашнікова у повітря. У хід йшли кулаки, викрутки та, як повідомляється, ножі.
Конфлікт розпочався між двома компаніями у ресторані. Двоє хлопців із різних груп вийшли в туалет і там побилися — повідомляють у соцмережах. Один із них викликав на допомогу за одними даними друзів, за іншими батьків. На виході з ресторану почалася бійка та стрілянина.
Перестрілка та поножовщина у Дніпрі обійшлися без серйозних травм. Учасники відбулися забоями, порізами, синцями та саднами. Втихомирювати конфліктуючих прибули 11 авто поліції, допомогу постраждалим надали чотири бригади швидких.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Миколаєві з рушниці застрелили бізнесмена. Жінка, яка, за початковими даними, була з ним, розшукується як фігурантка розслідування.
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