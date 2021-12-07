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У нічному клубі Херсона сталася масова бійка за участю копів: момент потрапив на відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Бійка сталася під час танців Новина оновлена 07 грудня 2021, 13:37
Бійка сталася під час танців

До лікарні потрапили троє постраждалих. У них переломи, забої та травми черепа.

У нічному клубі Херсона відбулася сутичка між молодими хлопцями. Її учасниками стали поліцейські. Інцидент стався у закладі "Зефір".

Про це повідомляє телеграм-канал Спрут.

Нічний клуб знаходиться на вулиці Перекопській 158, А. У ніч із п’ятниці на суботу там проводилася дискотека, на якій побилися дві групи хлопців. Згідно з повідомленнями, це були представники поліції та Нацкорпусу.

Клуб на карті Херсона
Клуб на карті Херсона

За останніми даними, в результаті бійки постраждали троє — у них закрита черепно-мозкова травма, переломи лицьових кісток (ніс та щелепа), а також забої м’яких тканин. У мережі також виклали відео з камер спостереження.

Поліцейські того вечора в клубі були не на службі та не у формі. Повідомляється, що нападники були у стані алкогольного сп’яніння. Відомості до ЄРДР внесені за статтею "хуліганство".

У соцмережах Херсона в інциденті звинувачують правоохоронців та вважають, що їм "хотіли зняти корону". Також стверджують, що у клубі часто проводять гулянки.

Раніше "Телеграф" писав, що менш ніж місяць тому Дніпро сколихнула масова нічна бійка на Набережній — у хід пішли викрутки і автомат Калашникова.

Теги:
#Поліція #Бійка #Херсон #Нацкорпус
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