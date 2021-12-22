Будет время покаяться: какое наказание грозит компании, убившей бездомных в Днепре

По месту жительства одного из подозреваемых полицейские обнаружили орудие убийства

Неподалеку от одной из днепропетровских школ на теплотрассе нашли тела двух убитых мужчин. Они оказались бездомными, проживавшими во дворе за учебным заведением на улице Терещенковской. Полиция оперативно установила причастных к жестокому двойному убийству и задержала их. Теперь компании может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.

Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как было установлено в рамках следствия, между погибшими и подозреваемыми возник внезапный конфликт, в результате которого бездомные получили ряд телесных повреждений, оказавшихся несовместимыми с жизнью. Двое молодых людей и женщина нанесли мужчинам многочисленные удары ножом и разбили обоим головы обломками бетонных плит, которые нашли рядом с теплотрассой.

Убийство двух бездомных в Днепре

Предварительно, убийство произошло 21 декабря около двух часов ночи.

В этот же день представителям правоохранительных органов удалось разыскать всех подозреваемых участников компании. Ими оказались двое мужчин 27-ми и 19 лет рождения, а также 29-летняя женщина.

Причастных к двойному убийству задержали. Во время обысков по местам жительства злоумышленников полицейские обнаружили нож, которым вероятно и были нанесены травмы погибшим бездомным.

Решается вопрос о вручении подозреваемым сообщения о подозрении. Следствие продолжается.

Также напомним, что по этическим соображениям мы не смогли разместить фото тел убитых на сайте, так что при желании их можно посмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по этой ссылке (18+!).

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре неадекватный мужчина напал с кулаками на патрульную полицейскую после того, как избил таксиста. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.