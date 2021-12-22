Убили ради забавы: появились подробности гибели бездомных в Днепре

Мужчинам нанесли многочисленные порезы острым предметом и сбросили бетонную плиту прямо на головы

Во вторник, 21 декабря, неподалеку от 131-й школы в городе Днепр, нашли два изуродованных трупа мужчин. Впоследствии стало известно, что погибшие были местными бездомными, проживавшими на теплотрассе, которая находится за учебным заведением.

Как сообщает издание "Днепр Оперативный", тяжелые телесные повреждения в виде многочисленных порезов, разбитых голов и поломанных ребер мужчинам нанесла компания из трех молодых людей, среди которых была и девушка. В настоящее время подозреваемые задержаны.

Согласно имеющимся данным, бездомных убили просто ради забавы. Во время посиделок во дворе недалеко от места проживания бездомных трое молодых людей, в возрасте от 19 до 27 лет, распивали спиртные напитки. В какой-то момент компании стало грустно, поэтому они решили "пообщаться" с мужчинами.

Внезапно во время разговора молодой человек из компании набросился на бездомного с ножом. Он стал наносить удары острым лезвием, а затем схватил часть бетонной плиты и просто скинул прямо на головы пострадавшим.

Все члены компании задержаны правоохранителями. По указанному факту следователи открыли уголовное производство.

Неподалеку от школы нашли трупы двух мужчин

Также отмечается, что согласно действующему законодательству молодым людям может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре военнослужащий жестоко расправился со своим коллегой, изуродованный труп которого замотал в ковер и выбросил за городом.