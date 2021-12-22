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Убили ради забавы: появились подробности гибели бездомных в Днепре

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Жестокое убийство двух бездомных Новость обновлена 22 декабря 2021, 10:55
Жестокое убийство двух бездомных

Мужчинам нанесли многочисленные порезы острым предметом и сбросили бетонную плиту прямо на головы

Во вторник, 21 декабря, неподалеку от 131-й школы в городе Днепр, нашли два изуродованных трупа мужчин. Впоследствии стало известно, что погибшие были местными бездомными, проживавшими на теплотрассе, которая находится за учебным заведением.

Как сообщает издание "Днепр Оперативный", тяжелые телесные повреждения в виде многочисленных порезов, разбитых голов и поломанных ребер мужчинам нанесла компания из трех молодых людей, среди которых была и девушка. В настоящее время подозреваемые задержаны.

Согласно имеющимся данным, бездомных убили просто ради забавы. Во время посиделок во дворе недалеко от места проживания бездомных трое молодых людей, в возрасте от 19 до 27 лет, распивали спиртные напитки. В какой-то момент компании стало грустно, поэтому они решили "пообщаться" с мужчинами.

Внезапно во время разговора молодой человек из компании набросился на бездомного с ножом. Он стал наносить удары острым лезвием, а затем схватил часть бетонной плиты и просто скинул прямо на головы пострадавшим.

Все члены компании задержаны правоохранителями. По указанному факту следователи открыли уголовное производство.

Неподалеку от школы нашли трупы двух мужчин
Неподалеку от школы нашли трупы двух мужчин

Также отмечается, что согласно действующему законодательству молодым людям может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Фотографии тел убитых, которые по этическим соображениям мы не можем размещать на сайте, вы можете посмотреть на нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по этой ссылке (18+!).

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре военнослужащий жестоко расправился со своим коллегой, изуродованный труп которого замотал в ковер и выбросил за городом.

Теги:
#Днепр #Школа #Бомж #Бездомный #Вбивство
Жестокое убийство двух бездомных
Днепр
Убили ради забавы: появились подробности гибели бездомных в Днепре
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