Укр

Замотал в ковер и выбросил тело за городом: в полиции рассказали подробности убийства военного в Днепре

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Преступление произошло в квартире убитого военного Новость обновлена 15 декабря 2021, 12:28
Преступление произошло в квартире убитого военного

За убийство 48-летнего военного задержали его коллегу из той же части

В полиции рассказали подробности об убийстве военного из воинской части А1302 Днепра, тело которого нашли замотанным в напольном покрытии 14 декабря.

Согласно оперативной информации облуправления полиции, тело неизвестного мужчины нашли на обочине автодороги вблизи поселка Губиниха. Погибшим оказался 48-летний военный, который скончался от ножевых ранений.

Вскоре копам удалось установить подозреваемого — 32-летнего сослуживца, который в ночь с 11 на 12 декабря был в съемной квартире коллеги. Между мужчинами возник спор, во время которого военный нанес старшему военнослужащему несколько ударов ножом, от которых тот скончался. Чтобы скрыть убийство, мужчина завернул приятеля в ковер, погрузил в авто и выбросил за городом.

На момент выхода новости продолжается расследование, а подозреваемый задержан по статье 115 УК Украины: за преднамеренное убийство военному грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Черниговщине во время дежурства с собой покончил солдат, которому до дембеля оставалось лишь несколько месяцев. Чуть позже в Кривом Роге обнаружили еще одного травмированного призывника — парня нашли живым, но с проломленным черепом.

Теги:
#Убийство #Днепр #Ковер #Военный
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