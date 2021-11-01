Укр

Пробит череп: в воинской части Кривого Рога нашли раненого призывника

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Парень получил серьезные травмы головы Новость обновлена 01 ноября 2021, 09:52
Парень получил серьезные травмы головы

Военнослужащего обнаружили в бессознательном состоянии

Вечером воскресенья, 31 октября, в Кривом Роге был обнаружен тяжело раненый военнослужащий.

Подробности сообщает местное издание "Информатор", ссылаясь на источник в полиции.

Известно, что пострадавшего обнаружили на территории воинской части №3011. Военнослужащий, по предварительным данным призывник из Херсонщины, был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы.

Сообщается, что у парня проломлен череп. Изначально он находился без сознания. На данный момент за его жизнь борются медики, сам военнослужащий находится в реанимационном отделении.

Сотрудники военной прокуратуры уже приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Пока не озвучиваются ни детали произошедшего, ни вероятные причины получения солдатом подобных увечий.

Отметим, что несколькими днями ранее тревожные вести о гибели военнослужащего поступали из Черниговской области. "Телеграф" рассказывал о том, что в Десне от огнестрельного ранения скончался солдат, заступивший на дежурство. Родом 23-летний солдат был из Днепропетровской области.

Теги:
#Воинская часть #Кривой Рог #Военнослужащий #Раненый
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