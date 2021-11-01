Пробит череп: в воинской части Кривого Рога нашли раненого призывника

Военнослужащего обнаружили в бессознательном состоянии

Вечером воскресенья, 31 октября, в Кривом Роге был обнаружен тяжело раненый военнослужащий.

Подробности сообщает местное издание "Информатор", ссылаясь на источник в полиции.

Известно, что пострадавшего обнаружили на территории воинской части №3011. Военнослужащий, по предварительным данным призывник из Херсонщины, был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы.

Сообщается, что у парня проломлен череп. Изначально он находился без сознания. На данный момент за его жизнь борются медики, сам военнослужащий находится в реанимационном отделении.

Сотрудники военной прокуратуры уже приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Пока не озвучиваются ни детали произошедшего, ни вероятные причины получения солдатом подобных увечий.

Отметим, что несколькими днями ранее тревожные вести о гибели военнослужащего поступали из Черниговской области. "Телеграф" рассказывал о том, что в Десне от огнестрельного ранения скончался солдат, заступивший на дежурство. Родом 23-летний солдат был из Днепропетровской области.